Игрок «Зенита» Жирков подвел итоги матча против «Арсенала»

Игрок петербургского «Зенита» Юрий Жирков подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала», передает сайт сине-бело-голубых.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Должны были побеждать. Создали много хороших моментов, но не хватило завершающего паса, реализации. Упустили еще два очка», — сказал Жирков.



Ранее «Зенит» потерял очки в матче с «Арсеналом».