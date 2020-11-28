Галямин и Большунов попали в тройку сильнейших в гонке с раздельным стартом на этапе КМ
Андрей Черников
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28 ноября норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 километров на этапе Кубка мира, который проходит в Финляндии.
Россиянин Алексей Червоткин занял второе место, отстав от норвежца на 4,6 секунды. Замкнул тройку сильнейших представитель России Александр Большунов (+18 секунд).
Стоит отметить, что в десятку лучших попал Илья Семиков (+33,2 секунды).
Ранее Терезе Йохауг победила в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира.