Галямин и Большунов попали в тройку сильнейших в гонке с раздельным стартом на этапе КМ

28 ноября норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 километров на этапе Кубка мира, который проходит в Финляндии.

Россиянин Алексей Червоткин занял второе место, отстав от норвежца на 4,6 секунды. Замкнул тройку сильнейших представитель России Александр Большунов (+18 секунд).

Стоит отметить, что в десятку лучших попал Илья Семиков (+33,2 секунды).



Ранее Терезе Йохауг победила в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира.