Цзю назвал поединок Тайсон — Джонс «не до конца боем»

Экс-абсолютный чемпион мира Костя Цзю порассуждал по поводу выставочного поединка легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.

Схватка прославленных боксеров пройдет 29 ноября по мск.

«До последнего не понимаю, что будет происходить... Для меня это не до конца бой, пускай все и по-настоящему будет. Просто не понимаю, как можно боксировать не по-настоящему? Удары наносить вполсилы... В свое время схватку Тайсона с Джонсом можно было назвать боем века, однако сейчас точно нет. Да можно как угодно называть предстоящий бой. Главная цель организаторов — правильно преподнести и дороже продать. Я не хочу, чтобы такие мероприятия проводились. Для них это бизнес, а мне это не совсем понятно.

Обоих боксеров я знаю много лет. Ни за кого не хочу болеть Стоит Майку раз попасть, и бой закончится. Однако есть надежда, что обойдется без травм. Не имею понятия, сколько они будут на ринге. Если вы являетесь любителем бокса, даже одного раунда будет достаточно», — цитирует Цзю «Чемпионат».

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