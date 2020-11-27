Менеджер Марадоны: он больше не хотел жить

Менеджер Диего Марадоны Стефано Чечи рассказал о состоянии именитого аргентинского футболиста перед смертью, передает Football Italia.

О смерти экс-футболиста стало известно 25 ноября. Он скончался в 60 лет, незадолго до этого перенеся операцию. По информации СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, а Чечи признался, что Марадона устал от страданий.

«В последнее время он стал слабым физически и морально. Я думаю, он устал и позволил себе умереть, он больше не хотел жить», — заявил менеджер.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско высказался о смерти Марадоны.