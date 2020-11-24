Дзюба попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Лацио»
Андрей Черников
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Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и римским «Лацио».
«Лацио»: Рейна, Габаррон, Худт, Ачерби, Лаццари, Марушич, Иммобиле, Корреа, Пароло, Лукас Лейва, Луис Альберто.
«Зенит»: Кержаков, Жирков, Ракицкий, Ловрен, Малком, Ерохин, Дзюба, Мостовой, Дуглас Сантос, Барроис, Кузяев.
Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о Дзюбе.