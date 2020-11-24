Боец ММА Яндиев извинился перед Сергеем Харитоновым

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, который избил бойца Bellator Сергея Харитонова, извинился перед соотечественником.

Напомним, что накануне пострадавший был выписан из больницы.

«Я хочу извиниться перед тобой, ты мужчина. Много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодежь — вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил в ход руки», — цитирует Яндиева «Чемпионат».

«Я принимаю твои извинения. Качества сильных — признавать ошибки. Не хочу, чтобы молодежь на нашем примере совершала подобные проступки. Хочу, чтобы нашей страной гордились, а мы должны быть примером. Мы можем сказать что-то на эмоциях, оскорбить и повести себя неправильно. У нас претензий друг к другу нет, мы все решили. Мы созвонились и решили встретиться», — ответил Харитонов.

Ранее депутат Милонов пожалел обвиняемого в избиении футболиста Широкова.