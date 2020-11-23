«Химки» обыграли «Уфу» в матче РПЛ
Андрей Черников
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Подмосковные «Химки» обыграли «Уфу» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей точными ударами отметились Илья Кухарчук и Александр Трошечкин. За башкирский клуб отличился Боян Йокич.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 15-й тур
«Уфа» — «Химки» — 1:2
Голы: 0:1 — Кухарчук, 5; 0:2 — Трошечкин, 37; 1:2 — Йокич, 83.
Ранее «Ростов» обыграл «Рубин» в матче РПЛ.