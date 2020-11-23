Российский арбитр обслужит матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Мидтьюлланн»
Карен Саркисян
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Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между голландским «Аяксом» и датским «Мидтьюлланном», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помощники арбитра — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Кирилл Левников. Арбитр на VAR — Виталий Мешков. Ассистент арбитра на VAR — Владимир Москалев.
Напомним, что встреча «Аякс» — «Мидтьюлланн» состоится 25-го ноября. Начало — 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что арбитр матча «Атлетико» — «Локомотив» был задержан в борделе с оружием и кокаином.