Сафин прокомментировал победу Медведева на Итоговом турнире ATP

Бывший российский теннисист Марат Сафин в Instagram прокомментировал победу Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

Напомним, что Медведев в финале турнира обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).

«Поздравляю! Красава!» — написал Сафин в комментариях под публикацией Медведева.

Отметим, что Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009-м году это сделал Николай Давыденко.

Ранее Медведев рассказал о своем отношении к критике.