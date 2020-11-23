Депутат Госдумы РФ прокомментировал победу Медведева на Итоговом турнире ATP

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, передает Sport24.

Напомним, что Медведев в финале турнира обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).

По словам депутата, победа Медведева — это возвращение российских теннисистов в первую когорту мирового тенниса. Валуев отмечает, что такие истории побуждают детей с особенным вниманием отнестись к определенному виду спорта, и в данном случае — это теннис.

«В российском теннисе сейчас царит такое хорошее возбуждение, мы все очень рады!» — добавил он.

Отметим, что Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009-м году это сделал Николай Давыденко.

Ранее Медведев рассказал о своем отношении к критике.