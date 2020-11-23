Харитонов написал на Яндиева второе заявление в полицию

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов написал на бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева второе заявление в полицию, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, в новом заявлении Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве.

Сообщается, что полиция начала проверку по статье уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, что в результате драки Харитонова и Яндиева было заведено два уголовных дела.

Ранее Харитонов прокомментировал конфликт с Яндиевым.