Медведев прокомментировал сдержанность тренера в финале Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал сдержанность своего тренера Жиля Сервара в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне, передает официальный сайт ATP.

Напомним, что Медведев в финале турнира обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).

По словам теннисиста, его тренер может проявлять эмоции и на него направили камеру в неудачный момент. Медведев отмечает, что Сервару тяжело, когда у него нет эмоций.

«Тренер был один на трибуне и в одиночку кричать не стал», — добавил он.

Отметим, что Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009-м году это сделал Николай Давыденко.

Ранее Канделаки прокомментировала победу Медведева на Итоговом турнире ATP.