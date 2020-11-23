Медведев прокомментировал победу на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне, передает официальный сайт ATP.

Напомним, что Медведев в финале турнира обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).

По словам теннисиста, невероятно, что он выиграл 10 матчей подряд и в конце сезона победил на двух крупнейших турнирах. Медведев отмечает, что победа над Тимом — лучшая победа в его жизни, не в плане титула, а по тому, как складывался матч.

«Сейчас я самый счастливый человек в мире», — добавил он.

Отметим, что Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009-м году это сделал Николай Давыденко.

Ранее Канделаки прокомментировала победу Медведева на Итоговом турнире ATP.