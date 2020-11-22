Александр Емельяненко поддержал Яндиева в конфликте с Харитоновым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поддержал Адама Яндиева в конфликте с Сергеем Харитоновым, передает «Все про спорт».

Напомним, потасовка между спортсменами произошла 13 ноября. Яндиев напал на Харитонова. На Яндиева возбуждено два уголовных дела.

«Я не видел там кастета. Я видел лишь, что между двумя гражданами произошел конфликт, в котором Харитонов получил по зубам. По заслугам», — сказал Емельяненко.



Ранее Федор Емельяненко раскритиковал Петра Яна за говорливость.