Александр Емельяненко поддержал Яндиева в конфликте с Харитоновым
Андрей Черников
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Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поддержал Адама Яндиева в конфликте с Сергеем Харитоновым, передает «Все про спорт».
Напомним, потасовка между спортсменами произошла 13 ноября. Яндиев напал на Харитонова. На Яндиева возбуждено два уголовных дела.
«Я не видел там кастета. Я видел лишь, что между двумя гражданами произошел конфликт, в котором Харитонов получил по зубам. По заслугам», — сказал Емельяненко.
Ранее Федор Емельяненко раскритиковал Петра Яна за говорливость.