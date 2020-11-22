Тренер прокомментировал победу Туктамышевой на Гран-при России
Карен Саркисян
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Елизавета Туктамышева получила 223,39 балла и победила в Гран-при России по фигурному катанию.
Второе место заняла Алена Косторная (220,78). Тройку сильнейших замкнула Анастасия Гулякова (199,03).
Отметим, что Александра Трусова, которая была третьей после короткой программы, допустила несколько ошибок и стала четвертой.
Алексей Мишин, тренер Туктамышевой, прокомментировал победу своей подопечной, передает РИА «Новости».
«Гречневая каша сама себя хвалит. Так и напишите», — сказал он.
Ранее Александра Трусова вышла на тренировку произвольной программы в новом платье.