Тренер прокомментировал победу Туктамышевой на Гран-при России

Елизавета Туктамышева получила 223,39 балла и победила в Гран-при России по фигурному катанию.

Второе место заняла Алена Косторная (220,78). Тройку сильнейших замкнула Анастасия Гулякова (199,03).

Отметим, что Александра Трусова, которая была третьей после короткой программы, допустила несколько ошибок и стала четвертой.

Алексей Мишин, тренер Туктамышевой, прокомментировал победу своей подопечной, передает РИА «Новости».

«Гречневая каша сама себя хвалит. Так и напишите», — сказал он.

Ранее Александра Трусова вышла на тренировку произвольной программы в новом платье.