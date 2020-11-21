Моуриньо прокомментировал победу «Тоттенхэма» в матче АПЛ с «Манчестер Сити»
Мартин Норикович
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Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче 9-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча проходила в Лондоне и завершилась со счетом 2:0.
В составе «Тоттенхэма» отличились Сон Хын Мин и Джовани Ло Чельсо.
После игры главный тренер лондонского клуба Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды, передает BBC.
По словам тренера, хорошо находиться на первом месте в турнирной таблице и он доволен изменениями в нашей игре. Моуриньо отмечает, что болельщики не должны ожидать, что после одного сезона «Тоттенхэм» будем бороться за титул.
«Ужин сегодня будет приятным и спокойным. Буду наблюдать за матчем «Атлетико Мадрид» — «Барселона», а потом усну как ангел», — добавил он.
Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ.