Моуриньо прокомментировал победу «Тоттенхэма» в матче АПЛ с «Манчестер Сити»

Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче 9-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила в Лондоне и завершилась со счетом 2:0.

В составе «Тоттенхэма» отличились Сон Хын Мин и Джовани Ло Чельсо.

После игры главный тренер лондонского клуба Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды, передает BBC.

По словам тренера, хорошо находиться на первом месте в турнирной таблице и он доволен изменениями в нашей игре. Моуриньо отмечает, что болельщики не должны ожидать, что после одного сезона «Тоттенхэм» будем бороться за титул.

«Ужин сегодня будет приятным и спокойным. Буду наблюдать за матчем «Атлетико Мадрид» — «Барселона», а потом усну как ангел», — добавил он.



Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ.