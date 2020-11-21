Главный тренер «Спартака» жестко ответил на вопрос журналиста

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1.

В составе «Динамо» забитым мячом отметился Дмитрий Скопинцев. В «Спартаке» — Роман Зобнин.

После игры главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско жестко ответил на вопрос журналиста о своем отъезде из России, передает корреспондент «Газета.Ru» Максим Гужевский.

По словам тренера, он не должен ничего рассказывать, потому что знает, что делает, и сегодня все видели, у какой из команд было больше мощи. Тедеско отмечает, что у «Спартака» много игроков, которые выступают за свои страны и в этот период их нет в команде.

«Вы задаете неуважительные вопросы. Сначала думайте, а потом спрашивайте», — добавил он.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ.