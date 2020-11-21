Главный тренер ЦСКА высказался о выступлениях команды в Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о выступлениях московской команды в Лиге Европы УЕФА, передает официальный сайт клуба.

По мнению тренера, в нынешнем сезоне дела ЦСКА обстоят лучше, чем в прошлом. Гончаренко отметил, что у команды есть еще три встречи, чтобы исправить ситуацию, и она постарается это сделать.

«Отличие от матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), безусловно, чувствуется. Со стороны соперников в Лиге Европы мы встречаем более качественный прессинг, он не похож на тот, с которым сталкиваемся в нашем чемпионате», — добавил он.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА - «Фейеноорд» состоится 26-го ноября в Москве. Начало — в 20:55 мск.

Ранее главный тренер ЦСКА отметил рост команды.