Тедеско подвел итоги матча против «Динамо»

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча против столичного «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Первый тайм был более-менее равный. Была задача избежать атак «Динамо», и нам это удалось. Наши оппоненты провели несколько контратак. К сожалению, мы допустили несколько глупых ошибок. Но во втором тайме мы играли неплохо. Благодаря Зобнину мы смогли добыть ничью. Мы пропустили гол после контратаки. Это грустно и досадно. Никто не хотел, чтобы события развивались таким образом. Мы могли победить, но довольны тем, что добыли ничью», — передает слова Тедеско корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.



Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ.