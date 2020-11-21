Туктамышева стала победительницей Гран-при России по фигурному катанию
Андрей Черников
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Россиянка Елизавета Туктамышева стала победительницей Гран-при России по фигурному катанию, получив 223,39 балла.
Второе место заняла Алена Косторная (220,78). Замкнула тройку сильнейших Анастасия Гулякова (199,03).
Стоит отметить, что Александра Трусова, которая была третьей после короткой программы, допустила несколько ошибок и стала четвертой.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее Александра Трусова вышла на тренировку произвольной программы в новом платье.