Стали известны составы на матч РПЛ между «Локомотивом» и «Арсеналом»

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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и тульским «Арсеналом».

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер, Чорлука, Мурило, Миранчук, Куликов.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Рассказов, Мохаммед, Панченко, Джорджевич, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Юрий Семин высказался о своем возможном возвращении в «Локомотив».