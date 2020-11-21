Стали известны составы на матч РПЛ между «Локомотивом» и «Арсеналом»
Андрей Черников
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и тульским «Арсеналом».
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Зе Луиш, Эдер, Чорлука, Мурило, Миранчук, Куликов.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Довбня, Рассказов, Мохаммед, Панченко, Джорджевич, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Юрий Семин высказался о своем возможном возвращении в «Локомотив».