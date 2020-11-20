Опубликован расширенный список сборной России на МЧМ-2021

На официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР) появился расширенный список кандидатов на участие в молодежном чемпионате мира 2021 года, который состоится в канадском Эдмонтоне.

В учебно-тренировочном сборе на базе в Новогорске, предшествующем мировому первенству, примут участие 28 игроков.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва);

Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Александр Кирпичников («Трактор», Челябинск), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба – СКА, Санкт-Петербург), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Иван Рогов («Северсталь», Череповец), Никита Седов (ХК «Сочи», Сочи), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семен Чистяков («Авангард», Омск).



Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба – «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба – ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все – СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарев («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

Ранее в белорусском оргкомитете чемпионата мира по хоккею 2021 года прокомментировали возможный перенос минской части соревнований в Москву.