Адвокат Харитонова хочет справедливого решения суда для Яндиева

Александр Кравцов, адвокат бойца Сергея Харитонова заявил, что хочет справедливого решения суда для Адама Яндиева, передает Sport24.

Напомним, драка между спортсменами произошла 13 сентября. Харитонов написал заявление на Яндиева. На обидчика Харитонова заведено два уголовных дела.

«Мы не хотим никакой крови и незаконных действий. Мы хотим гласности и законности. Нам не принципиально, чтобы это был реальный срок. Пусть суд примет справедливое решение», — сказал Кравцов.

Ранее сообщалось о том, что Харитонов не будет идти на примирение с Яндиевым.