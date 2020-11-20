Итальянский журналист призвал отправить Черчесова в отставку

Итальянский журналист Микаэль Брага призвал отправить в отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, передает «Евро-Футбол».

Напомним, 18 октября россияне проиграли сербам со счетом 0:5 в матче Лиги наций.



«Если Черчесов понимает свои ошибки, он извлечет из них урок. Но если менять тренера, надо делать это сейчас. Чемпионат Европы — очень важное событие. К нему нужно готовиться спокойно», — сказал Брага.

Ранее Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве матча с Сербией.