Яндиев рассказал о причинах конфликта с Харитоновым

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в интервью YouTube-каналу Podcast Golitsin Experience рассказал о причинах возникновения конфликта с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Сергеем Харитоновым.

По словам бойца, вся суть конфликта была в том, что Харитонов ни разу ему не озвучил, что он должен и начал говорить за спиной. Яндиев отмечает, что он начал узнавать об этом у других людей и когда спросил у Харитонова, что ему должен, он не смог этого сделать.

«За спиной обсуждать своих братьев и друзей — это женский поступок», — добавил он.

Напомним, 13-го ноября в Москве Адам Яндиев избил Сергея Харитонова. В результате драки Харитонов оказался в больнице, а Яндиеву грозит два года тюрьмы.

Ранее врач засомневался в использовании Яндиевым кастета.