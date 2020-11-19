Сборная России выложила видео с извинениями капитана команды

Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.

После игры сборная России выложила на официальном YouTube-канале видео с извинениями капитана национальной команды Георгия Джикии.

По словам капитана, говорить ему особо нечего и хочется извиниться за недоразумение, которое происходило на поле. Джикия отмечает, что ответственность полностью лежит на футболистах.

«Мы провалились! Хочется попросить прощения у всех, кто видел этот позор» — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.