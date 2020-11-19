Медведев прокомментировал победу над Джоковичем и выход в полуфинал турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Во втором туре соревнований Медведев обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

После матча Медведев прокомментировал свою победу, передает Tennis Majors.

По словам российского теннисиста, когда ему было восемь лет, он смотрел матчи Джоковича на турнирах «Большого шлема». Медведев отмечает, что сыграть против сербского теннисиста для него всегда было мечтой, и эта мечта сбылась.

«Я хорошо подавал, аккуратно защищался, потому и победил», — добавил он.

Напомним, что вне зависимости от результата матча против аргентинского теннисиста Диего Шварцмана Медведев вышел в полуфинал турнира ATP с первого места в квартете. Его следующем соперником станет испанец Рафаэль Надаль или грек Стефанос Циципас.

Ранее сообщалось, что Медведев одолел Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР.