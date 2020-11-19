Яндиев пригрозил Харитонову «чем-то нехорошим»

Боец смешанных единоборств Адам Яндиев обратился к выступающему в Bellator Сергею Харитонову, передает «Чемпионат».

«Сергей, тебе нужно одуматься, полечить хотя бы немного голову и наконец замолчать. Ты очень далеко зашел... Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти. И чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват, где-то причастен к этому. Прошу, если адекватные люди рядом с Сергеем есть, пускай ему это объяснят», — заявил атлет в интервью YouTube-каналу Podcast Golitsin Experience.

Напомним, что 13 ноября в Москве экс-боец UFC Яндиев напал на Харитонова и нанес ему несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Далее Харитонов написал заявление в полицию на Яндиева, после чего нападавшего задержали. 17-го числа спортсмен был выпущен из изолятора.

Ранее врач засомневался в использовании Яндиевым кастета.