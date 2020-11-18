В РФС назвали причину отстранения двух игроков «Сочи» от футбола

В Российском футбольном союзе (РФС) назвали причину отстранения от футбола игроков «Сочи» Никиты Колдунова и Павла Коркина, передает «СЭ».

Футболисты отстранены на полгода условно. Коркин покинул черноморский клуб в августе 2020. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

«Была игра на тотализаторах», — сказал глава комитета по этике РФС Семен Андреев.

Интересно, что Андреев отказался отвечать на вопрос, ставили ли спортсмены на игры с их участием.



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