65-килограммовый боец из Дагестана бросил вызов тяжеловесу Харитонову

65-килограммовый боец из Дагестана Али Багаутинов бросил вызов тяжеловесу Сергею Харитонову. Об этом спортсмен рассказал на YouTube-канале Александра Лютикова.

Стоит отметить, что речь о поединке зашла в ходе обсуждения драки между Харитоновым и Адамом Яндиевым.

Напомним, Харитонов заявил, что Яндиев нокаутировал Багаутинова и главу промоушена Fight Nights Global Камила Гаджиева.



Ранее Харитонов доказал, что сдал отрицательный тест на COVID-19 перед боем с Дэнни Уильямсом.