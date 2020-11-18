Президент UFC: Хабиб будет драться

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что в бою бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора и американца Дастина Порье не будет разыгран чемпионский пояс в легкой весовой категории, передает MMA Fighthing.

Президент UFC напомнил, что пояс принадлежит российскому бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову, и выразил уверенность в возвращении россиянина в октагон.

«Уверен, Хабиб будет драться», — сказал Уайт.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и после боя объявил о завершении карьеры. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA.

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