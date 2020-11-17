Матч Лиги наций между Швейцарией и Украиной не состоится

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций между Швейцарией и Украиной не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Согласно официальной информации, причиной отмены игры стала вспышка коронавирусной инфекции в стане подопечных Андрея Шевченко.

Власти Швейцарии приняли решение отправить на карантин сборную Украины в полном составе, из-за чего дальнейшая судьба встречи будет определена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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