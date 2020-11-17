Рэпер Кравц стал болельщиком футбольного клуба «Ростов»
Карен Саркисян
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Российский рэпер Кравц (Павел Кравцов) стал болельщиком футбольного клуба «Ростов», сообщает официальный сайт донской команды.
Кравц получил именную именную футболку и рассказал, что теперь будет болеть за «Ростов» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Еще одним желто-синим звездным болельщиком больше», — говорится в сообщении клуба.
После 14 туров РПЛ «Ростов» набрал 23 очка и идет на шестом месте в турнирной таблице. Первое место занимает московский ЦСКА с 31 очком.
Матч 15-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» состоится 22 ноября в Казани. Начало — 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что отец полузащитника «Рубина» хотел бы видеть сына в «Барселоне».