Рэпер Кравц стал болельщиком футбольного клуба «Ростов»

Российский рэпер Кравц (Павел Кравцов) стал болельщиком футбольного клуба «Ростов», сообщает официальный сайт донской команды.

Кравц получил именную именную футболку и рассказал, что теперь будет болеть за «Ростов» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Еще одним желто-синим звездным болельщиком больше», — говорится в сообщении клуба.

После 14 туров РПЛ «Ростов» набрал 23 очка и идет на шестом месте в турнирной таблице. Первое место занимает московский ЦСКА с 31 очком.

Матч 15-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» состоится 22 ноября в Казани. Начало — 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что отец полузащитника «Рубина» хотел бы видеть сына в «Барселоне».