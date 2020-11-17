Яндиеву официально предъявили обвинение за драку с Харитоновым

Бывшему бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адаму Яндиеву официально предъявили обвинение за драку с бойцом смешанных единоборств (MMA) Сергеем Харитоновым, сообщает официальному сайту «РЕН ТВ» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, она была у Яндиева и из беседы с ним поняла, что ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову.

«Завтра полиция выйдет с ходатайством о его аресте», — сказала она.

Напомним, 13-го ноября в Москве Яндиев напал на Харитонова и нанес ему несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости

Далее Харитонов написал заявление в полицию на Яндиева. После чего нападавшего задержали.

Ранее сообщалось, что боец UFC Яндиев сожалеет о нанесении побоев Харитонову.