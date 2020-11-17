Тренер рассказал о трудностях футболистов в период пандемии коронавируса

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Украины рассказал о трудностях футболистов в период пандемии коронавируса, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам тренера, в мировом футболе крайне трудная ситуация и полгода коронавирус портит жизнь всем, ломает планы сборным и клубам. Петкович отмечает, что у Швейцарии и Украины общие проблемы.

«И у нас, и у украинцев из-за коронавируса не сыграют по четыре игрока», — сказал он.

Напомним, что национальная команда Швейцарии занимает четвертую строчку в группе 4 Лиги наций, а сборная Украины располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Матч Швейцария — Украина состоится 17 ноября в Люцерне. Начало — 22.45 мск.

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