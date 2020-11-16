Боец Яндиев будет отпущен под подписку о невыезде

Боец Адам Яндиев, который 13 ноября напал на своего коллегу Сергея Харитонова, будет отпущен под подписку о невыезде, передает 5-tv.ru.

Отмечается, что спортсмен не признал свою вину, а очевидцы не смогли указать на то, что у него был в руках кастет. В ходе обыска кастет также не нашли. В данном случае нападение на Харитонова и Руслана Абдо квалифицируется как умышленное причинение легкого вреда здоровью. По данной статье заключение под стражу не предусмотрено.



Ранее Харитонов сравнил Яндиева с Александром Емельяненко.