Фигуристы Степанова и Букин пропустят московский этап Гран-при

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, которые выступают в танцах на льду, пропустят московский этап Гран-при, сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Причина отсутствия спортсменов не уточняется. Также этап пропустят Софья Шевченко и Игорь Еременко. Вместо них выступят россияне Екатерина Миронова и Евгений Устенко и представители Белоруссии Виктория Семенюк и Илья Юхимук.

Этап Гран-при пройдет с 20 по 22 ноября.



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