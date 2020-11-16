Жулин прокомментировал жалобу Бестемьяновой на пенсию в 90 тысяч рублей
Андрей Черников
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Экс-фигурист Александр Жулин прокомментировал жалобу Олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой на пенсию в 90 тысяч рублей, передает Sport24.
«Те, кто получает пенсию 10-15 тысяч рублей, читают это, думаю, с неким негодованием. Эти граждане с неудовлетворением воспримут то, что кому-то не хватает больших сумм», — сказал Жулин.
Также он отметил, что Бестемьянова, как и любой человек, может высказать свое мнение.
Ранее Бестемьянова выразила недовольство пенсией в 90 тысяч рублей.