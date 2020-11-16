Игроки «Спартака» и «Динамо» выйдут на матч в футболках в честь 100-летия Бескова

Футболисты московских «Спартака» и «Динамо» выйдут на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в футболках в честь 100-летия Константина Бескова, передает РИА «Новости».

Напомним, специалист возглавлял обе команды.

«На матч с «Динамо» команды выйдут в специальных футболках. На табло стадиона будет показан ролик, посвященный Бескову», — сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Также Фетисов отметил, что 18 ноября представители красно-белых посетят могилу Константина Бескова. В этот же день состоится футбольный турнир среди ветеранов.

Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья Айртона.