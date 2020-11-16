Дело Устюгова назвали важным шагом в борьбе с допингом

Председатель независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) Луиза Рейли поделилась мнением о деле российского биатлониста Евгения Устюгова, передает ТАСС.

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла решение лишить российского атлета медалей Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 и в Сочи в 2014.

«Это решение может быть оспорено в CAS. Мы же продолжаем считать это дело важным шагом в нашей борьбе с допингом, оно подчеркивает приверженность совета BIU цели сделать биатлон чистым видом спорта, которому доверяют», — заявила Рейли.

Ранее сообщалось, что Губерниев иронично отреагировал на просьбу Бе извиниться за допинг со стороны России.