Авербуху не понравилось судейство Исинбаевой на «Ледниковом периоде»
Андрей Черников
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В шоу «Ледниковый период» Регина Тодоренко и Роман Костомаров показали номер «Сибирский цирюльник».
Почти все члены жюри поставили паре максимальные оценки. Самый низкий балл выставила Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.
Продюсер шоу Илья Авербух не согласился с оценками Исинбаевой. Он спросил, помнит ли она фильм и эпизод, который показала пара.
«Когда сюжет начинают рассказывать словами, я считаю, что это недоработка в артистизме. Ну прости, Илюш, ну правда. Слушайте, мы тут судьи», — ответила Исинбаева.
Ранее Ольга Бузова расплакалась из-за оценок жюри в «Ледниковом периоде».