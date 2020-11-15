Авербуху не понравилось судейство Исинбаевой на «Ледниковом периоде»

В шоу «Ледниковый период» Регина Тодоренко и Роман Костомаров показали номер «Сибирский цирюльник».

Почти все члены жюри поставили паре максимальные оценки. Самый низкий балл выставила Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Продюсер шоу Илья Авербух не согласился с оценками Исинбаевой. Он спросил, помнит ли она фильм и эпизод, который показала пара.

«Когда сюжет начинают рассказывать словами, я считаю, что это недоработка в артистизме. Ну прости, Илюш, ну правда. Слушайте, мы тут судьи», — ответила Исинбаева.



Ранее Ольга Бузова расплакалась из-за оценок жюри в «Ледниковом периоде».