Россия уступает Турции после первого тайма матча Лиги наций
Андрей Черников
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Сборная России по футболу уступает национальной команде Турции после первого тайма матча Лиги наций со счетом 1:2.
За россиян отличился Денис Черышев. В составе турецкой команды голы на свой счет записали Кенан Караман и Дженгиз Ундер.
На 24-ой минуте был удален российский игрок Андрей Семенов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее стал известен состав сборной России на матч с Турцией.