Россия уступает Турции после первого тайма матча Лиги наций

Сборная России по футболу уступает национальной команде Турции после первого тайма матча Лиги наций со счетом 1:2.

За россиян отличился Денис Черышев. В составе турецкой команды голы на свой счет записали Кенан Караман и Дженгиз Ундер.



На 24-ой минуте был удален российский игрок Андрей Семенов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стал известен состав сборной России на матч с Турцией.