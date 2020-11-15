Боец ММА Харитонов назвал Яндиева преступником и потребовал посадить его

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов высказался о конфликте с Адамом Яндиевым, который избил его 13 ноября. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, за совершение нападения Яндиев должен сесть в тюрьму и понести ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

«Этот человек, я повторяю, без духа. На честный бой один на один он не выйдет. Он трус.

Яндиев — преступник, тут говорить не о чем. Такие люди не должны находиться на свободе. Это мое мнение», — сказал Харитонов.

Ранее сообщалось, что Адам Яндиев анонсировал публикацию фактов по поводу избиения Сергея Харитонова.