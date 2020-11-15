Дос Аньос победил Фелдера в главном бою турнира UFC Vegas 14
Карен Саркисян
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Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) победил американца Пола Фелдера в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 14.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Бой проходил в ночь на 15 (ноября) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Дос Аньоса решением судей (47-48, 50-45, 50-45).
Для бразильского бойца эта победа стала 30-й в 43 поединках. Фелдер проиграл в шестой раз из 23.
Напомним, что изначально Дос Аньос должен был провести бой против россиянина Ислама Махачева, однако боец отказался от поединка из-за инфекции.
Ранее сообщалось, что боец ММА Харитонов опубликовал первый пост после избиения.