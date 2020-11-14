Хабиб прошел допинг-тест USADA

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошел очередной допинг-тест антидопингового агенства Соединенных Штатов Америки (USADA). Об этом Нурмагомедов сообщил на своей странице в Instagram.

«В 47-й раз сдал анализ на допинг USADA. Просто вдумайтесь в это число», — написал он.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и сразу после победы объявил о завершении профессионально карьеры.

На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее сообщалось, что в IBU не помогали России скрывать положительные допинг-пробы.