Хабиб прошел допинг-тест USADA
Карен Саркисян
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошел очередной допинг-тест антидопингового агенства Соединенных Штатов Америки (USADA). Об этом Нурмагомедов сообщил на своей странице в Instagram.
«В 47-й раз сдал анализ на допинг USADA. Просто вдумайтесь в это число», — написал он.
Напомним, Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и сразу после победы объявил о завершении профессионально карьеры.
На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках в MMA.
Ранее сообщалось, что в IBU не помогали России скрывать положительные допинг-пробы.