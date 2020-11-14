Сборная Швеции обыграла команду Хорватии в матче Лиги наций
Карен Саркисян
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Сборная Швеции обыграла национальную команду Хорватии в матче пятого тура Лиги наций.
Встреча прошла на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась со счетом 2:1.
В составе сборной Швеции отличились Деян Кулушевски и Маркус Даниэльссон.
Лига наций. Лига A. Группа 3. 5-й тур
Швеция — Хорватии — 2:1
Голы: 1:0 — Кулушевски, 36; 2:0 — Даниэльссон, 45+2; 2:1 — Даниэльссон (A), 81.
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