В IBU не помогали России скрывать положительные допинг-пробы

Прежнее руководство Международной федерации биатлона (IBU) во главе с Андерсом Бессебергом не помогало России скрывать положительные допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба организации после проведенного независимого внутреннего расследования.

Согласно официальной информации, в период с 2008 по 2018 год в IBU был целый ряд нарушений, которые никак не связаны с обвинениями Григория Родченкова в адрес руководства федерации.

Напомним, что Родченков заявлял о получении Бессебергом взяток за пособничество при сокрытии положительных допинг-тестов российских биатлонистов.

Ранее сообщалось, что трехкратная чемпионка мира Доротея Вирер высказалась о комментаторе Дмитрии Губерниеве.