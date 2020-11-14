Боец Яндиев отказался от дачи показаний после драки с Харитоновым

Боец Адам Яндиев отказался в полиции от дачи показаний после драки с Сергеем Харитоновым, передает ТАСС.

13 ноября между спортсменами разгорелся спор, в результате которого Яндиев нанес Харитонову несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, также у него появились проблемы с правым глазом. 14 ноября Харитонову сделают операцию.

«Боец Яндиев, доставленный в полицию после драки в «Лужниках», где пострадал Сергей Харитонов, отказался от дачи показаний. В настоящее время ему выдано обязательство о явке в полицию», — сказал источник.

Отмечается, что Харитонов пострадал в результате того, что он пытался разнять Яндиева с другим бойцом Русланом Абдо.

Ранее Абдо рассказал подробности потасовки с Яндиевым.