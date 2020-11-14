Реванш Федора Емельяненко и Вердума в Bellator не состоится

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисио Вердум заявил, что не смог договориться о контракте с Bellator.

По словам бойца, промоушен хотел, чтобы его первый бой был реваншем с Федором Емельяненко.

«Очень уважаю его и не могу сказать, что он не хотел драться, но переговоров с Федором не было. Bellator хотел, чтобы это был мой первый поединок, а затем по контракту я провел бы еще четыре или пять боев», — цитирует Вердума BJ Penn.

Первый поединок между Емельяненко и Вердумом прошел в 2010 году и завершился победой бразильца в первом раунде болевым приемом.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести бой в Москве.