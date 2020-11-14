Конфликт между Харитоновым и Яндиевым произошел из-за финансового долга

Конфликт между бойцами MMA Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошел и-за финансового долга, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Сергей общался с одним человеком, после чего его ударили и завязалась драка. Можно сказать, что это произошло на основе бытового конфликта. Обсуждали вопрос финансового долга», — сказал источник.



Напомним, у Харитонова диагностирован перелом носа.



Ранее Харитонов написал заявление в полицию после драки в центре Москвы.